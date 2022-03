Como ganhar massa muscular com DHEA

Se você chegou até aqui é porque deseja fazer o consumo do DHEA e assim quer obter mais informações acerca dele, não é mesmo?

Então, antes de sair por aí comprando em qualquer loja de suplemento é fundamental que você entenda um pouco sobre essa substância, que é conhecida por aumentar a testosterona naturalmente.

No entanto, para alcançar esse feito é importante que você faça o consumo de maneira adequada, respeitando as dosagens certas e as recomendações dos especialistas.

Diante disso, hoje você vai conferir abaixo o que é, para que ela serve, porque tomar e muito mais sobre este super hormônio. Confira agora mesmo!

O que é DHEA (desidroepiandrosterona)?

Vamos começar explicando o conceito deste hormônio, que basicamente se faz presente no organismo para proporcionar o equilíbrio do mesmo.

Então, o verdadeiro nome do DHEA o que é é desidroepiandrosterona, que se trata de um hormônio presente no corpo humano e que se forma com base no colesterol.

Logo, se por alguma razão ou motivo você tiver uma redução de colesterol no organismo, automaticamente a produção do desidroepiandrosterona irá diminuir também.

Hoje a produção deste hormônio cresce de modo gradual na chegada dos 10 anos e o seu pico é percebido aos 20 anos. Então, daí em diante, ele vai diminuindo.

Como ele tem relação direta com uma série de funções no organismo, em especial as sexuais, naturalmente existe uma preocupação com a quantidade de DHEA no corpo.

Dessa maneira, muitas pessoas apostam na suplementação dele para conseguir o aumento da testosterona, além de uma série de outras vantagens também.

Como aumentar DHEA naturalmente?

como aumentar dhea naturalmente de forma natural 🙂 , a recomendação é apostar em uma alimentação saudável, a base de:

Frutas e alimentos orgânicos de forma geral;



Vegetais;



Carnes magras.

Além disso, é válido também incluir na sua rotina a prática de atividades físicas, já que movimentar o corpo permite o aumento do DHEA.

Em contrapartida, você deve evitar certos alimentos, como carboidratos refinados, açúcares e trigo, por exemplo.

Apesar de existir a possibilidade do aumento deste hormônio de maneira natural, a suplementação também é uma alternativa eficiente e que funciona muito bem.

Para que serve DHEA?

Uma das principais serventias e utilidades do DHEA para que serve é, sem sombra de dúvidas, equilibrar os hormônios dentro do organismo.

Portanto, uma das suas vantagens está ligada ao aumento da testosterona de forma natural, permitindo que você tenha vitalidade e disposição na vida sexual.

Além disso, ele também serve para uma série de outras funções, dentre elas estão os efeitos antiobesidade e até mesmo antidiabético.

Inclusive, é exatamente por este motivo que a sua ingestão, através da suplementação, acaba sendo uma alternativa interessante para manter os níveis de DHEA equilibrados.

Com isso, você tem todas as vantagens que puder imaginar, desde a manutenção dos hormônios sexuais até o aumento da força muscular e o fortalecimento do sistema imunológico.

DHEA e Cortisol

Quando você está em um momento de estresse, o seu corpo passa a produzir uma grande quantidade de cortisol, que é o oposto do DHEA.

Logo, se há um aumento do cortisol, há uma diminuição natural do DHEA, pois essa a lógica de ambos é exatamente essa.

Afinal, o DHEA tem ação anabolizante e de construção da massa muscular, enquanto o cortisol é catabólico.

Apesar disso, é sempre válido citar que ambos, cortisol e DHEA, devem estar em equilíbrio dentro do organismo humano.

Portanto, novamente deve-se falar aqui sobre a utilização da suplementação como maneira de manter equilibrado o DHEA e, por consequência, o cortisol também.

A partir daí, você passa a conseguir o aumento da testosterona naturalmente, além de alcançar o ganho da massa muscular.

Quais são os benefícios do DHEA?

A partir da consideração de que perder hormônios DHEA benefícios, em especial a testosterona, acarreta em complicações sérias, é possível dizer que o DHEA traz consigo vários benefícios que são relevantes.

Então, dentro desse contexto, é possível citar alguns deles, como:

Aumento da energia e da disposição, o que vai melhorar a sua performance nas atividades físicas;



Crescimento natural e equilibrado da testosterona;



Ganho de massa muscular com muito mais facilidade;



Controle dos níveis de cortisol;



Pele mais tonificada e rígida;



Permite o controle dos níveis de glicose no corpo;



Contribui de modo direto para o emagrecimento;



Protege o sistema cardiovascular e promove uma melhora significativa do sistema imunológico.

Como tomar DHEA?

Em geral, este DHEA como tomar é indicado em quantidades de 25 mg a 50 mg para as mulheres e para os homens a quantidade recomendada é entre 50 mg a 100 mg.

Dessa maneira, vale a pena você começar com uma quantidade menor e se realizando ajustes à medida que os resultados forem surgindo.

Além disso, caso tenha dúvidas, conversar com um especialista pode ajudar na dosagem correta também.

Qual melhor horário para tomar DHEA?

Sem sombra de dúvidas o melhor horário para fazer o consumo deste suplemento é pela manhã, em conjunto com o café da manhã.

Efeitos colaterais

Todo e qualquer medicamento e suplemento apresenta efeitos colaterais e com esse não seria diferente. Assim alguns efeitos podem ser sentidos, como:

Alterações na voz;



Crescimento de pelos;



Aumento da taxa hormonal;



Ginecomastia, dentre outros.

Contudo, estes efeitos acontecem apenas quando você faz o consumo exagerado do DHEA, logo respeitar a dosagem é crucial.

Contra indicações

Este suplemento não é recomendado para:



Grávidas ou mulheres que estejam amamentando;



Crianças;

Por que tomar DHEA?

Como dito, à medida que se vai envelhecendo este hormônio diminui de quantidade no organismo, o que pode levar a problemas sexuais e até dificuldade em conseguir perder peso.

Então, tomar o DHEA é indicado para que você garanta o funcionamento adequado do seu organismo, mantendo equilibrado o cortisol e todos os hormônios existentes.

Portanto, é uma forma garantir muito mais saúde para o seu corpo e de modo natural.

Tudo sobre DHEA em vídeo

Saiba tudo sobre o DHEA, benefícios, para que serve

Perguntas e Respostas | Dúvidas Frequentes | DHEA FAQ

DHEA é bom?

Sim, este suplemento é excelente, pois ajuda a garantir o equilíbrio hormonal, fazendo com que você mantenha seu corpo funcionando da melhor maneira possível.

É óbvio que para atingir essa funcionalidade você deve respeitar sempre a dosagem deste suplemento.

Como repor DHEA?

A melhor forma de repor o DHEA é através da alimentação ou pela suplementação, pois assim você permite que os níveis adequados dessa substância esteja presente no seu corpo.

DHEA é bom para hipotireoidismo?

De acordo com um estudo recente, o DHEA é bom sim para o hipotireoidismo, ou seja, é mais uma vantagem para você usufruir.

DHEA é hormônio?

Sim, o DHEA é um hormônio, sendo ele responsável pelos hormônios sexuais especificamente.

Por essa razão, o seu consumo é diretamente ligado ao aumento da testosterona, levando você a ter uma vida sexual mais intensa e prazerosa.

DHEA é esteróide?

Sim, sendo, inclusive, um hormônio esteróide encontrado no corpo humano em maior abundancia, sendo percursor da testosterona.

DHEA é bom para menopausa?

Como ele promove o equilíbrio dos hormônios sexuais femininos e masculinos, fica claro também que o DHEA é excelente para menor pausa.

O que significa DHEA?

DHEA significa dehidroepiandrosterona, sendo ele um hormônio responsável pelos hormônios sexuais, além de garantir o equilíbrio e o funcionamento do organismo.

Quanto tempo leva para o DHEA fazer efeito?

A partir do tratamento correto com DHEA, respeitando a dosagem indicada pelo fabricante, é possível notar os resultados e efeitos dentro do prazo de 2 a 20 semanas.

Quem pode tomar DHEA?

Qualquer pessoa acima de 30 anos pode e deve começar a fazer o consumo do DHEA como uma forma de repor os hormônios e garantir o equilíbrio deles.

No entanto, antes dessa idade é possível também usufruir das vantagens dele, desde que se respeite a dosagem indicada.

DHEA é bom para idosos?

Sim, o DHEA é bom para os idosos, pois à medida que a idade avança esse hormônio é reduzido. Logo, a suplementação é uma forma de fazer a recomposição dele no organismo.

DHEA é bom para engravidar?

Sim, diversos estudos tem mostrado que o DHEA é bom para engravidar, pois permite o equilíbrio dos hormônios.

Como resultado, ele tem resultados positivos em mulheres que buscam engravidar de maneira rápida.

DHEA é bom para TPC?

Sim, DHEA também é excelente para TPC, já que, como citado anteriormente, permite o equilíbrio dos hormônios.

DHEA é remédio?

Não, DHEA não é remédio, se trata apenas de um suplemento, que surge como uma forma de ampliar e acrescentar no melhor funcionamento, não promovendo qualquer tipo de cura.

