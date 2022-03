Prefeitura realiza atualização cadastral de famílias quilombolas

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, iniciou o processo de atualização cadastral das famílias de baixa renda das comunidades remanescentes de quilombos deste município (Crioulo, Campo do Crioulo, Madanela, Pindoba e Saco do Tigre).

Na última semana, a equipe do Cadastro Único Itinerante, esteve na Escola Municipal Pedro Batista Prata, no Povoado Crioulo, onde foi iniciado o processo de atualização cadastral.

Na oportunidade, 44 famílias desta comunidade informaram que se identificam como Quilombolas.

O trabalho seguirá neste mês de março e no mês de abril com o objetivo de identificar no Cadastro Único todas a famílias de baixa renda das comunidades Quilombolas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto