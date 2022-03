Homem é preso pela GML após roubar dois celulares em Riachão do Dantas

Na tarde da última sexta-feira, 4, um homem roubou dois celulares em Riachão do Dantas, fugiu para Lagarto e acabou preso pela Guarda Municipal, que também recuperou os aparelhos subtraídos e ainda apreendeu a motocicleta utilizada no crime.

De acordo com a Guarda Municipal de Lagarto, a ação foi iniciada após a equipe de plantão ser informada do crime e da movimentação do criminoso. “Com base nas características do suspeito e dos aparelhos subtraídos, a equipe da GML conseguiu localizar o acusado e os aparelhos telefônicos.

Ao realizar consulta foi constatado que o mesmo possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Diante dos fatos, o suspeito e os materiais recuperados foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas cabíveis”, relatou a GML.