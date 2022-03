Betinho quer velocidade no Lagarto para encarar o Frei Paulistano

O técnico Betinho está seguro de que o Lagarto pode fazer um grande jogo diante do Frei Paulistano se apresentar o futebol que vinha jogando antes da última rodada. Por isso, a cobrança do treinador com os jogadores é fazê-los entender que o time tem sim qualidades para seguir na briga pela vaga da próxima fase do Campeonato Sergipano. A partida acontece neste sábado, 15h15, no Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça, em Frei Paulo.

“A desclassificação contra o Figueirense e a derrota para o Sergipe não querem dizer que o trabalho não presta mais. Fomos aplaudidos em seis rodadas. Não pode ter um ambiente de desconfiança. Temos sim condições de chegar à classificação”.

Para alcançar o direito de ir à semifinal, Betinho quer o Lagarto com o mesmo comportamento que levou o time à posição atual: “Velocidade e marcação forte. O que precisamos é ser eficientes, concluir em gols”, explica.

Na segunda colocação do Grupo B, com 10 pontos, o técnico acredita que o jogo deva ser aberto, até pelo momento do adversário, que precisa dos três pontos para dar mais um passo em busca da permanência na Série A do Estadual. “Eles vão se dedicar muito mais para garantir a vaga e devem jogar para a vitória. E nós queremos também o resultado, já que faltam quatro jogos para alcançar nossa primeira meta”.

Betinho, que já foi campeão estadual pelo Frei Paulistano em 2019, vê como um momento especial enfrentar o adversário. Mas, agora, seu foco é todo voltado para a conquista do Lagarto. “Tive a felicidade de ser campeão lá, mas desta vez estamos em lados opostos. E a vitória é muito importante para nós dentro da tabela”, conta o comandante, que já alertou seus atletas sobre as condições do campo. “O gramado lá não é muito bom. Precisamos nos adaptar o mais rápido possível e ir para o jogo”.

Fonte: Assessoria