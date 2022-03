Mulher é encontrada sem vida dentro de casa no Ademar de Carvalho

Na noite da última sexta-feira, 5, por volta das 20h, a senhora Geovana de Jesus Santos foi encontrada sem vida dentro de sua residência, situada no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), o corpo foi encontrado pela mãe de vítima, que relatou que Geovana sofria com epilepsia e depressão, estava sendo acompanhada pelo CAPS e tinha o hábito de ingerir remédios a tarde e dormir, mas que “ao falar com sua filha, esta não respondeu. Ao virá-la, a encontrou com secreção e sangue no rosto”, relatou o 7ºBPM.

Diante disso, o Samu foi acionado e um médico atestou o óbito, já que o corpo foi encontrado em estado de rigidez cadavérica e próximo a medicamentos.

Por fim, o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística foram acionados para realizarem os procedimentos cabíveis ao caso. A causa da morte ainda é desconhecida.