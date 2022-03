Condutor com sinais de embriaguez provoca acidente e dorme no asfalto

Na noite da última sexta-feira, 04, um condutor com sinais de embriaguez provocou um acidente grave na noite na avenida Augusto Franco, no cruzamento com a Rua Francisco de Assis Delmondes, em Aracaju. Ele atingiu um motociclista e outro veículo. Não houve vítimas fatais.

O acidente ocorreu por volta das 22h. Logo após provocar a colisão, o condutor desceu do carro, se deitou no asfalto e dormiu. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para a ocorrência.

Ainda não há informações sobre o teste de etilômetro e o destino do condutor após o acidente.

Fonte: Fan F1