Fortes chuvas atingem residências do sertão sergipano

Com o início do mês março e a incidência de chuvas características do período, um dos municípios mais atingidos em Sergipe foi Nossa Senhora da Glória, no Sertão Sergipano. Na última sexta-feira, 04, a água invadiu residências e chegou a causar danos materiais na cidade.

As chuvas que vem atingindo todo o estado desde a quinta-feira, 03, e tem deixado moradores em alerta. A meteorologia prevê mais chuvas no fim de semana. Em Nossa Senhora da Glória, as temperaturas variam entre 34ºC a máxima e 22ºC a mínima.

A defesa civil chegou a emitir um novo alerta para a intensificação das chuvas em todo o estado nas próximas horas.

