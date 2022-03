Seletivas Gymnasiade: mais de 5 mil participantes desembarcarão em Aracaju

Aracaju receberá a partir desta segunda-feira, 07, equipes de todos o Brasil, que disputarão vagas para a Gymnasiade 2022, competição escolar que reúne equipes de todo o mundo. A competição mundial é um evento que ocorre de dois em dois anos e reúne mais de 100 países em cada edição. Este ano, os finalistas brasileiros classificados em Sergipe, competirão na Normandia, França.

Promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência Especial de Esportes (SUPEE), a Seletiva da Gymnasiade terá 5184 participantes, sendo 4374 atletas, 621 técnicos e 189 chefes de delegação. A previsão que este número de participantes movimente e aqueça os setores de hospedagem e alimentação, além do transporte, entre outros. Também seja um incetivo para formação de novos competidores.

Alunos atletas dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, estarão nas disputas de diversas modalidades esportivas, em Aracaju. Serão disputadas as competições de Atletismo e Ginástica Artística (de 7 a 10 de março), Tênis de Mesa (de 14 a 18 de março), Judô e Wushu (de 21 a 24 de março), Xadrez (de 27 a 31 de março) e, finalmente, Ginástica Rítmica e Natação (de 28 a 31 de março).

Cerimônia de abertura

As competições serão disputadas no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira (Ginástica Artística, Tênis de Mesa, Judô, Wushu, Ginastica Rítmica e Xadrez) e no Complexo Esportivo da Universidade Tiradentes (Atletismo e Natação).

As delegações começam a chegar a Aracaju na próxima segunda-feira (07). Ainda na segunda-feira à noite, acontecerá o primeiro Congresso Técnico das modalidades que serão disputadas nessa primeira fase. Na terça-feira, começam as disputas de Atletismo na Unit e Ginástica Artística no Constância Vieira.

A cerimônia de abertura está marcada para as 19h da terça-feira (08), no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, com a presença de representações de cada estado. Considerando as medidas e os protocolos de segurança, combate e contenção da disseminação da Covid19, a solenidade de abertura não terá a presença de público.

O Brasil, uma potência esportiva escolar mundial, é o único país do mundo a ficar entre os três primeiros colocados nas últimas edições, que foram realizadas em Brasília-DF (2013), na Turquia (2016) e em Marrocos (2018). A Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) pretende levar uma delegação forte e competitiva, com o objetivo de melhorar sua classificação no ranking do desporto escolar mundial.

Fonte: Governo de Sergipe