Lagarto vence o Freipaulistano e se mantém na zona de classificação

Na tarde deste sábado, 5, o Lagarto Futebol Clube venceu o Freipaulistano por 2 a 0, em partida realizada no Estádio Titão, em Frei Paulo, e válida pela sétima rodada do Campeonato Sergipano de 2022.

Já os gols foram marcados pelo Luan, de pênalti e encobrindo o goleiro, respectivamente, antes dos 10 primeiros minutos de jogos. A partir daí, o Verdão criou outras oportunidades, mas tudo acabou com o placar em 2 a 0 para os lagartenses.

Com o resultado, o Lagarto garantiu mais três pontos e conseguiu se manter na zona de classificação para as semifinais do estadual.

O próximo confronto do Verdão será no domingo, 13, quando enfrentará o América de Propriá no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.