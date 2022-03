Mulher é encontrada morta em apartamento

No último domingo, 07, Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta em um condomínio no Bairro Farolândia, Zona Sul de Aracaju. De acordo com o Instituto Médico Legal, a morte foi provocada por esganadura.

O corpo da vítima foi encontrado no quarto pelo filho que morava com ela. O principal suspeito é o ex-companheiro, que, segundo o filho, estava abrigado no local e já teria sido avisado para conseguir outro local para morar.