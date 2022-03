ITPS abre calendário para verificação metrológica de taxímetros de Lagarto

A partir do dia 14 de março, taxistas de Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro poderão realizar a verificação metrológica dos taxímetros. O procedimento deve respeitar o calendário definido de acordo com o último dígito da placa do carro. O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no estado, alerta os consumidores para ficarem atentos aos sinais que comprovam a regularidade dos taxímetros.

A verificação metrológica busca atestar se os valores registrados pelos taxímetros estão de acordo com a quilometragem deslocada, em concordância com a tarifa vigente. O procedimento deve ser realizado anualmente, e o calendário definido pelo ITPS tem o intuito de evitar aglomerações e organizar a realização do processo. Os táxis que realizaram a verificação metrológica periódica em 2021 devem se atentar para a validade que consta no certificado.

O diretor-presidente do órgão, Kaká Andrade, lembra que em 2021 a verificação não foi obrigatória, e que àqueles que a fizeram, precisam ficar atentos e realizar uma nova verificação em até 12 meses da última inspeção, independente do calendário. “Quem optou por realizar a verificação em 2021, mesmo não sendo obrigatório, precisa realizar novamente este ano para continuar com seu veículo regular”, explica.

Ele chama a atenção dos passageiros para identificar os sinais de que os táxis estão regulares de acordo com a verificação metrológica. “Se foi observado que o veículo está regular, ou seja, que o taxímetro está registrando os valores corretos, é colocado no aparelho um selo do Inmetro com o ano da verificação. Esse selo exibe sempre o ano subsequente. Para a verificação de 2022, portanto, será colocada etiqueta com o ano de 2023”, informa.

Além da etiqueta, os veículos regulares devem apresentar um lacre de segurança e o registro de patrimônio. Em caso de veículos reprovados na verificação metrológica, os sinais de irregularidade também são visíveis ao consumidor. “Se o veículo estiver irregular, é colocado um filete no taxímetro. Os taxistas são encaminhados para as oficinas credenciadas, ou permissionárias, para realizar a manutenção. Caso identifique um táxi irregular em atividade, o consumidor deve informar diretamente ao ITPS para que o veículo seja direcionado à revisão”, destaca Kaká.

Durante a verificação metrológica, o veículo passa por duas etapas. Inicialmente, é feita a inspeção visual, em que se analisa se o instrumento apresenta todos os dígitos visíveis, se as tarifas estão atualizadas e se o aparelho liga e desliga normalmente. Depois, é feita a inspeção metrológica, em que o agente fiscal analisa o veículo em movimento e realiza a cronometragem, comparando-a com a mudança dos dados do taxímetro.

As autorizações da verificação metrológica periódica poderão ser realizadas no site do ITPS, no campo do Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE) e na sede do Serviço de Atendimento ao Cliente do órgão (SAC/ITPS), situada na Rua Campo do Brito, 371, com acesso pela Rua Vila Cristina, no horário das 7h30 às 12h30. O horário e dia da pista de verificação serão determinados conforme agendamento.

Confira o calendário de verificação de acordo com o final da placa do carro:

14/03 a 29/03 – final 1 e 2

04/04 a 26/04 – final 3 e 4

02/05 a 20/05 – final 5 e 6

01/06 a 15/06 – final 7

04/07 a 22/07 – final 8

01/08 a 26/08 – final 9 e 0