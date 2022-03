Sob homenagens, Sargento Bio é sepultado em Lagarto

No final da tarde desta segunda-feira, 7, o Sargento Roberto Carlos, popularmente conhecido como Sargento Bio, da reserva da Policia Militar de Sergipe, foi sepultado no Cemitério Senhor do Bonfim.

O corpo foi velado no Velatório da Planfan e o cortejo fúnebre seguiu pelas ruas da cidade até o Cemitério Senhor do Bonfim, onde recebeu as honras militares e foi sepultado.

O policial aposentado morreu na noite do último domingo, 6, na BR-101, no município de Itaporanga D’Ajuda. Lá, ele parou para ajudar um homem que desferiu quatro tiros contra ele ao descobrir que o mesmo era policial.