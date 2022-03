Professor temporário da Seduc: inscrições para cadastro reserva estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando a formação de um cadastro reserva de professores para atuarem em regime temporário em todas as diretorias regionais de educação. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do edital nº 12/2022, vai selecionar profissionais das disciplinas Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Polivalente, Química e Sociologia. As inscrições seguem até o dia 15 de março, no endereço: pss.sead.se.gov.br.

Os candidatos aprovados nesta seleção, caso sejam convocados, ocuparão temporariamente as vagas em unidades escolares jurisdicionadas a cada grupo de municípios de sua opção, informada no ato de inscrição, observada a ordem de classificação. A carga horária mensal do professor de Educação Básica, observada a necessidade da unidade de ensino onde o candidato selecionado for lotado, será de, no máximo, 25 horas/aula semanais em efetiva regência. A remuneração terá como referência os padrões iniciais da carreira Magistério Público do Estado de Sergipe, já incluída a Gratificação de Regência de Classe e o repouso semanal obrigatório, resguardando as proporcionalidades, no valor de R$ 4.040,61.

De acordo com o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, a contratação de professor para atuar na rede estadual se dará, exclusivamente, para suprir a falta de profissional da carreira, em caráter temporário, ocasionada por afastamentos legalmente previstos. “Desde que não se ultrapassem 20% do total de docentes efetivos em exercício na rede pública estadual de ensino”, explicou o gestor, informando que o processo é regulamentado pelo projeto Carência Zero, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta.

Inscrição e seleção

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o portal www.seduc.se.gov.br, no qual constam o edital, a ficha de Inscrição on-line e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação. A inscrição pela Internet estará disponível ininterruptamente, desde às 10h do dia 7 de março até às 13h do dia 14 de março, último dia de inscrição. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para formalização de sua inscrição, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, pois o candidato é responsável pela qualidade e quantidade de documentos a serem anexados no site.

A seleção consistirá na avaliação dos títulos e experiências profissionais apresentadas pelo candidato, segundo os critérios estabelecidos em edital, como a apresentação dos títulos acadêmicos: diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior; especialização – diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas; mestrado – diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação strictu sensu; e doutorado – diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação strictu sensu. Também poderá ser anexada comprovação do exercício profissional em regência de classe e participação como membro do Conselho Escolar em alguma escola da rede estadual.

Mais informações podem ser obtidas acessando o edital:https://bit.ly/3BOvHE9

Inscreva-se aqui:http://pss.sead.se.gov.br/