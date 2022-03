Morador do povoado Brasília morre em acidente no agreste sergipano

Um acidente envolvendo três veículos de passeio nesta segunda-feira, 7, na Rodovia SE-220, na altura do povoado Cajueiro, no município de Muribeca, no agreste sergipano, ceifou a vida de um homem identificado como Danilo, morador do povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o veículo Gol seguia pela rodovia sentido Aquidabã, quando colidiu na traseira de um reboque que estava sendo puxado por um Saveiro. Após a colisão, o condutor do Gol perdeu o controle da direção e atravessou a pista contrária e colidiu frontalmente na lateral de outro veículo do tipo Strada.

Com o ocorrido, o passageiro que estava no Gol veio a óbito no local e o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzido ao hospital. Já o motorista do Saveiro foi conduzido a um hospital por parentes.