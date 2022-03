PT prepara lançamento de chapa Lula-Alckmin para fim de março

O PT está preparando o lançamento da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, com Geraldo Alckmin como vice, para o fim de março – ou, no máximo, início de abril. A informação é da âncora da CNN Daniela Lima.

Segundo Daniela, a indefinição sobre o partido que abrigará o ex-governador de São Paulo não afeta esse planejamento. Alckmin se reuniu na última segunda-feira, 07, com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para negociar a sua entrada no partido. Segundo o próprio Siqueira, em entrevista à CNN na tarde de hoje, a filiação do ex-governador ao PSB é “praticamente certa, mas ainda falta a data”.

A reunião repercutiu entre outros partidos que declararam interesse em filiar o ex-governador. De acordo com Daniela Lima, Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, afirmou ter recebido um telefonema do próprio Alckmin dizendo que “não tem nada certo” em relação a uma eventual entrada no PSB.

Relatos de integrantes do PSB que participaram da reunião com Alckmin dão conta de que sua filiação ao partido está encaminhada, segundo o analista Iuri Pitta. A expectativa é que o acerto ocorra em até duas semanas.

