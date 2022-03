Estudantes e professores do IFS Lagarto são capacitados em programa da Amazon

Com o objetivo de aproximar os alunos do que há de mais importante em tecnologia no mercado, o Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus Lagarto, faz parte do Programa AWS Academy da Amazon. A iniciativa qualifica os docentes e discentes em Cloud Computing ou “Computação em Nuvem” e na plataforma AWS (Amazon Web Services). Dessa forma, durante a graduação os alunos do IFS recebem uma formação adicional, que é um importante diferencial profissional.

Quem representa o IFS no programa é o professor Francisco Rodrigues, que atua em parceria com o Technical Program Manager do AWS Academy, Charleston Telles. Eles realizam o cadastramento de novos docentes no programa, nas ações de apoio a docentes e discentes nos treinamentos, além das demais atividades.

Além disso, os professores Alfredo Vieira, Wilhelm Rodrigues e Rubens Matos, estão cadastrados no programa e participam dos treinamentos da plataforma AWS. Com isso, propiciam aos alunos o uso do ambiente de laboratório na nuvem em disciplinas como “Projeto Integrador”, “Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação” e “Programação Web 2” do curso Bacharelado em Sistemas de Informação. Vale lembrar que na matéria “Gerência e Convergência de Redes”, do Curso Técnico Integrado em Redes de Computadores, os professores usam as tecnologias do programa

AWS Academy também.

Conforme o coordenador do curso técnico integrado em Redes de Computadores do Campus Lagarto, Rubens Matos, os laboratórios virtuais oferecidos possibilitam ao estudante acessar recursos avançados de computação e redes diretamente de qualquer dispositivo, em casa ou em um laboratório do IFS. “Essa tem sido uma grande vantagem no período do ensino remoto emergencial e que também será bastante vantajosa no retorno às aulas presenciais, já que nem todos os alunos possuem em suas casas computadores com todos os recursos para praticar o que aprendem nas aulas”, destacou.

Certificações do programa

Os alunos do 7º período do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, Vanilton Filho e Jennysson Junior, realizaram uma prova do programa AWS Academy e foram certificados como “Cloud Practitioner”.

Iniciativas paralelas de capacitação em outras plataformas de computação em nuvem estão sendo realizadas com o apoio docente de forma individual a alguns alunos, sob demanda, ou incluindo o tema no contexto das disciplinas ministradas e de projetos acadêmicos. O estudante do Bacharelado em Sistemas de Informação, Adenilson Santos, conquistou as certificações em “Fundamentos da Azure” e “Fundamentos de Dados na Azure” da plataforma de serviços de nuvem da Microsoft.

Projetos de computação em nuvem

O IFS campus Lagarto possui projetos acadêmicos na área de DevOps, tema diretamente relacionado à computação em nuvem. Quem lidera a iniciativa é o professor Francisco Rodrigues. Além disso, o professor Wilhelm Rodrigues e analista de Sistemas da Petrobras está envolvido nos projetos também. Ele conquistou no último ano treze certificações das principais plataformas de computação em nuvem no mercado: Microsoft Azure, AWS e Oracle. O educador tem incentivado alunos e colegas a conhecerem um pouco mais sobre essas tecnologias.

