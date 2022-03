Garota com problemas mentais é estuprada no interior de SE

Na última terça-feira, 8, uma garota de 18 anos com deficiência mental foi estuprada dentro da própria residência, que fica localizada em um povoado do município de Carmópolis. O caso foi divulgado, com exclusividade, pelo Jornal da Fan.

De acordo com as informações contidas no Boletim de Ocorrência, o fato aconteceu por volta das 10h, após a mãe ter saído até a sede do município e a garota ter ficado sozinha em casa. O acusado pelo estupro é um vendedor de geladinho, conhecido como Joel do Geladinho.

“Ele costumava sempre vir aqui trazer geladinho, porque a gente sempre comprava. Minha filha tem um retardo mental. Ela me relatou que ele fez tudo com ela a força. Ele pediu que ela descesse a calcinha e praticou o ato dentro do próprio quarto. Quando eu cheguei, chamei ela para almoçar e ela não quis e começou a me relatar. Foi aí que fui começando a encaixar as coisas e tomei minhas providências”, disse mãe da garota.

No depoimento prestado na delegacia, a garota detalha afirmou que houve a penetração e que a todo tempo ela pedia para ele parar, mas sem sucesso.

A mãe chegou a ligar para o acusado, que confirmou o que foi relatado pela sua filha. “Eu liguei para ele e conversei com ele. Ele relatou que pedia perdão por ter invadido a minha casa e que não era para ter feito isso. Ele disse que tinha abusado dela, mas que não tinha havido penetração. Na delegacia eu liguei novamente e ele disse que estaria na cidade de Carmópolis. Ontem fomos com a viatura na casa dele e as filhas disseram que ele não estava”.

A garota foi encaminhada até a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju, para consulta ginecológica e a administração de medicamentos para evitar gravidez e doenças infectocontagiosas.

“O meu pedido é de Justiça. Ele abusou de uma maior incapaz. Quero que nenhuma outra mãe passe por isso que eu estou passando. Ele usou da inocência da minha filha e fez uma barbaridade dela”, finalizou a genitora da vítima.

