Governo abre inscrições para formação continuada do Programa Sergipe na Idade Certa

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), abre inscrições para a Formação Continuada do Programa Estadual de Correção de Fluxo – Sergipe na Idade Certa em 2022 (ProSIC), tendo como público-alvo professores e gestores das escolas com turmas de correção de fluxo e demais interessados. A formação terá um total de 100 horas, divididas em cinco módulos de 20 horas cada, e tem como propósito formar a comunidade escolar envolvida com o combate à distorção idade-série. As inscrições já estão abertas e deverão ser feitas até o dia 31 de maio, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Seduc: capacitacao.seduc.se.gov.br.

De acordo com a diretora do Departamento de Educação (DED) e coordenadora Estadual do ProSIC, professora Ana Lúcia Lima, a programação formativa abordará uma série de temas visando ao empoderamento das equipes escolares. “Para cumprirmos com maestria nossa função de educador, a formação continuada deve ser encarada como uma grande aliada, pois contribui para a melhoria constante da prática de ensino, favorecendo o melhor engajamento dos estudantes no desenvolvimento de suas aprendizagens. O olhar pedagógico acolhedor, a escuta e o trabalho curricular integrado são aspectos essenciais que serão desenvolvidos ao longo da formação”.

No primeiro módulo, entre março e abril, a comunidade escolar poderá, por meio de leituras e vídeos da formação de 2021, apropriar-se das concepções teórico-filosóficas do ProSIC. Ainda em março, no dia 18, será realizada uma mesa-redonda no YouTube da Educação Sergipe para dar início aos trabalhos síncronos. Em abril terá mais uma mesa-redonda, agora com foco na alfabetização, a qual acontecerá no dia 28. O segundo módulo tratará de Letramento e Projeto de Vida, uma vez que esses dois componentes da parte diversificada do ProSIC acabam tendo grande relevância no trabalho com essas turmas. No dia 19 de maio acontecerá a mesa-redonda “Letramento como ferramenta de aprendizado para a leitura do mundo” e no dia 16 de junho, a mesa-redonda “Projeto de Vida em prática”, ambas no YouTube da Educação Sergipe.

O terceiro módulo terá apenas uma mesa-redonda cujo tema é “Ensino híbrido e Tecnologias em sala de aula: como engajar os estudantes?” e acontecerá no dia 18 de agosto. Cabe ressaltar aqui que todos os módulos têm atividades assíncronas que deverão ser realizadas pelos inscritos no curso, uma vez que algumas delas são avaliativas e serão consideradas na contagem de horas que dá acesso ao certificado. O quarto módulo tratará de avaliação e dificuldades na aprendizagem, com duas mesas-redondas: a primeira, em 15 de setembro, tem como tema “Avaliação em sala de aula” e a segunda, em 20 de outubro, com o tema: “As dificuldades na aprendizagem e os desafios das Gerações Z e Alpha”.

Para finalizar a formação, em novembro e dezembro, será a vez de os professores e estudantes do Programa mostrarem práticas pedagógicas que envolvam as habilidades desenvolvidas durante o ano letivo nas turmas de correção de fluxo. No dia 17 de novembro acontecerá o Seminário discente do Programa, e no dia 15 de dezembro o Seminário docente. “Essa formação, diferente da formação de 2021, é maior e versará sobre temas que extrapolam o trabalho nas turmas de correção de fluxo. O objetivo é formar a comunidade escolar e debater temas de interesse aos estudantes que estão em processo de retomada de suas trajetórias de sucesso escolar”, disse o coordenador de formação do ProSIC, professor Everton Pereira.

A chefe do Serviço de Ensino Fundamental (SEF), professora Kelly Valença, destacou que a formação continuada é, sem dúvida, um momento de muito aprendizado, espaço de troca de saberes, de revisitar nossas práticas pedagógicas e, acima de tudo, de aprender à medida que ensina. “O ProSIC, ao ofertar Formação Continuada aos professores, professoras e gestores, proporciona esse espaço democrático de partilha com o intuito de cada vez mais fortalecer a aprendizagem e as concepções da ação institucionalizada de enfrentamento à distorção idade-série. Nesse clima de ações colegiadas, de estudo, de contribuição e de mobilização de conhecimentos convidamos vocês ao ano de 2022 para uma formação que vai impactar de maneira relevante no seu modo de pensar a educação no século XXI”.

Inscreva-se:capacitacao.seduc.se.gov.br

