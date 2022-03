Mulheres são maioria na assistência a saúde em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde é um bom lugar para aferir o avanço e consolidação da mulher no mercado de trabalho. E não apenas numericamente. Neste espaço público, que por muito tempo experimentou a hegemonia masculina, principalmente nos postos de comando, atualmente conhece um tempo novo, com elas ocupando cargos de liderança e assumindo posições anteriormente impensadas. Dados da Diretoria de Recursos Humanos mostram que nos últimos dois anos 151 mulheres ocuparam cargos de gestão.

Os dados revelam ainda que 8.340 mulheres compõem o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde em um universo de 10.005 servidores efetivos, estatutários e contratados pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS). Estas mulheres estão na gestão, na assistência e no administrativo, somando esforços pelo bem estar do povo sergipano.

A enfermeira Mércia Feitosa ocupa o posto de comando mais alto da Secretaria de Estado da Saúde e lidera um volumoso corpo de mulheres e homens que atuam na área.

“Aceitei o desafio ao qual fui convocada pelo governador porque desde sempre sou uma mulher determinada a alçar voos cada vez mais altos na carreira e na vida pessoal. Sinto-me sempre pronta para abraçar novas experiências, amo a profissão que escolhi e dedico-me a fazer o melhor naquilo que me proponho. Assim atuo à frente da secretaria, empenhada em melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços da saúde pública de Sergipe. Sinto orgulho de ser mulher e hoje parabenizo cada um delas por este dia de reconhecimento da força, da superação e do talento latente em cada uma de nós”, disse Feitosa.

Força, superação e talento são qualidades que sobram nas mulheres que trabalham na Secretaria de Estado da Saúde. Entre tantas delas está Daniela Pizzi, casada, mãe de dois filhos. Ela coordena o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Sergipe, missão que se robusteceu durante a pandemia do novo coronavírus, exigindo dela expertise para conciliar suas atribuições.

“Ser mulher, mãe e trabalhadora da Saúde é um desafio diário e foi ainda maior durante a pandemia quando, nos momentos mais difíceis, me ausentei de casa para me dedicar à vigilância da Covid-19 e para compensar esse afastamento busquei valorizar e fortalecer o vínculo com meus filhos, aproveitando e valorizando cada minutos que estava com eles. Esse é exemplo da mulher e profissional que há em mim, de onde emana força, determinação, resiliência e o amor em cuidar do outro. Eu me sinto realizada”, declarou.

O cuidar do outro é também o propósito comum à técnica de enfermagem do Samu 192 Sergipe, Edna dos Santos Aragão Oliveira. “A mulher é vista como esse ser do cuidado, o que tem muito a ver com a enfermagem, com a área da saúde e isso me honra muito. Sou muito feliz e grata por ter escolhido essa profissão”, disse, destacando entre as suas principais características está a de abrir espaço para alegrias, risadas, contatos, amizades, espontaneidade e humanismo, qualidades que faz questão de empregar na sua atividade profissional.

O mesmo oceano de sentimentos que transborda de Edna Oliveira, alcança a Referência Técnica em Saúde da Criança e do Adolescente Helga Muller, mulher que põe paixão em tudo que faz e avança no autoconhecimento, como ela mesma declara. “Eu entendo que a Helga Muller se redescobre todos os dias quando vem para o trabalho. Há uma completude nessa relação entre a mulher e a profissional, que se juntam na pessoa que se identifica no outro. Esse entendimento fortalece em mim a certeza de que fiz a escolha profissional certa”, salientou.

Segundo ela, esta satisfação e realização interiores lhe alimentam o sentimento de liberdade e gratidão, que a inspira a seguir em frente com alegria. “Neste dia tão especial, a mensagem que deixo é que as mulheres sejam e sintam-se livres. E a gente encontra a liberdade olhando pra dentro de si. Então mulher seja livre, grata e não tenha medo de viver”, sugeriu.

Viver sem medo e sentindo-se forte é a mensagem da gerente de Serviços de Saúde da Vigilância Sanitária estadual, Tereza Cristina Maynard, para todas as mulheres. Servidora pública há mais de 30 anos, garante ser gratificante poder colaborar para impactar ações de saúde na população sergipana. “Como Vigilância Sanitária posso trabalhar para a melhoria dos serviços e dos produtos expostos à venda, cuidando assim das pessoas”, considerou.

Para ela, conciliar a vida de mulher, trabalhadora, esposa, mãe é um processo de fortalecimento pessoal, que faz com que a mulher ocupe cada vez mais espaço no ambiente de trabalho. “Nós temos um jeito especial realmente de ser, de resolver as questões. Então nesse Dia Internacional da Mulher eu parabenizo a todos as mulheres, lembrando que não somos o sexo frágil. Nós somos o sexo forte mesmo”, disse, sorrindo.

Alguém cuja personalidade marcante para enfrentar desafios e buscar resultados é a médica e coordenadora do Complexo Regulatório de Sergipe, Pollyanna Cardoso. “Eu costumo acreditar nas coisas e querer fazer o melhor sendo mulher, mãe, esposa e ocupando uma função profissional de comando. Por eu ser uma pessoa focada naquilo que preciso fazer, apesar de passar muito tempo fora de casa por conta das minhas atribuições no trabalho, estou conectada com o que está acontecendo com meus filhos, meu marido e os familiares”, disse.

Considerando-se uma pessoa centrada, disse gostar de criar, construir, enfrentar desafios e buscar seus sonhos. Também não gosta de deixar nada pela metade, nem de desistir. “Sou forte e decidida e estas características trago para a minha atividade profissional, porque quando a gente acredita no que faz, faz bem feito e tenta fazer o melhor que pode fazer, tanto em relação a você mesma quanto ao próximo. Por isso, creio que a mulher e a profissional são uma só pessoa”, realçou.

Para Pollyanna Cardoso ser mulher e trabalhar é o que há de melhor. “E como mensagem eu digo para as mulheres: nunca desistam de seus sonhos, procurem fazer o melhor que você pode fazer na área em que você atua, independente se só é mãe, se só é mulher, se é tudo isso junto, faça o seu melhor”, finalizou.

Fonte: Governo de Sergipe