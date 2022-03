Exame revela que cantora Paulinha Abelha estava com lesões graves nos rins

Resultado da biópsia renal (laudo anatomopatológico): o exame mostra uma necrose tubular aguda (NTA) muito acentuada. Tradução: o exame é dividido em duas partes, a primeira diz respeito a conclusão da Necrose Tubular Aguda, conhecida como NTA, que é uma das principais causas da insuficiência renal aguda decorrentes de lesão no local do rim, responsável pelo seu funcionamento e principal local que filtra as impurezas do corpo. Como foi muito acentuada, o rim normalmente para de funcionar.

A nota, pela amostra coletada do rim, explica que dentre as razões que levam à NTA não foi possível diferenciar se teve um insulto isquêmico (quando algum motivo prejudica a chegada de sangue para os órgão do corpo) ou nefrotoxicidade (que pode ser por toxinas produzidas pelo próprio corpo ou toxinas externas, como medicamentos).