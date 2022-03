Resultado preliminar do Concurso da Prefeitura de Simão Dias é divulgado

Nesta quarta-feira, 9, a Objetiva Concursos divulgou o gabarito definitivo e o resultado preliminar do Concurso Público da Prefeitura de Simão Dias. Os dados podem ser conferidos pela internet.

Segundo a banca organizadora do certame, os candidatos têm entre esta quinta-feira, 10, até a próxima segunda-feira, 14, para apresentarem algum recurso.

Com as provas aplicadas nos dias 6 e 13 de fevereiro, o Concurso Público oferta 145 vagas no quadro de pessoal das Secretarias de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde, além da formação de cadastro reserva.