Resultado do Pré-Universitário da Seduc já está disponível

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou o resultado do processo seletivo do curso Pré-Universitário (Preuni) para o ano letivo de 2022. Os candidatos classificados dentro do limite de vagas disponíveis por polo deverão efetuar sua matrícula nos locais e horários estabelecidos no edital, no período de 9 a 11 de março. Ao todo, o processo seletivo contou com 9.951 candidatos inscritos para disputar uma das 5.450 vagas ofertadas. As aulas presenciais serão iniciadas no dia 14 de março, e cada aluno receberá material didático e fardamento.

A matrícula deverá ser realizada pelo próprio candidato, quando maior de 18 anos; por responsável legal para o caso de candidatos menores de 18 anos; ou por procurador desde que esteja munido de procuração. O candidato que não fizer a matrícula no período será considerado desistente do processo seletivo. No ato da matrícula será necessário entregar uma fotografia 3×4 recente, bem como a fotocópia legível dos documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, declaração emitida por unidade escolar da Rede Pública comprovando a matrícula na 3ª série do Ensino Médio no ano corrente, ou documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio na Rede Pública ou documento (certificado ou declaração) de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de inscrição no Encceja Ensino Médio em 2022.

Os candidatos para os quais o ano letivo precedente ao ano corrente não tenha se encerrado deverão apresentar declaração atestando que estão regularmente matriculados na Rede Pública e aptos para cursar a 3ª Série do Ensino Médio regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA-EM) no ano de 2022. Após o término do prazo de matrícula das chamadas estipuladas no edital, sobrando vagas, haverá convocação da lista de excedentes.

A coordenadora do Preuni, Gisele Pádua, informa que os classificados já podem se dirigir aos polos para realizar a matrícula, que será de forma presencial. Já a matrícula nos polos do Leandro Maciel e Atheneu Sergipense (Aracaju) e Alencar Cardoso (Salgado), começa nesta quinta-feira, 10, e vai até sexta, 12. “Na próxima segunda, 14 de março, iniciaremos a nossa jornada composta por 34 semanas de aulas, sendo 32 de conteúdos e duas de revisão final, além das ações extracurriculares como Revisões regionais, Treinando com Pesos, Aulão de Atualidades, Oficinas de Redação e de interpretação de texto e a tradicional revisão final nas sextas que antecedem o Enem. Desejo aos estudantes um ano letivo bastante produtivo e que eles tenham foco no processo para que o resultado seja alcançado”.