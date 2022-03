FSF altera horário de duas partidas do Lagarto FC

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) alterou a data e horário da partida entre Lagarto x América de Propriá e o horário do clássico entre Itabaiana x Lagarto pelo Campeonato Sergipano da Série A1.

A partida entre Lagarto x América de Propriá válida pela oitava rodada foi transferida do dia 13/03 (domingo) para o dia 12/03 (sábado). O jogo saiu das 16 horas para às 15h15. A alteração foi devido a impossibilidade do estádio na data programada anteriormente, em virtude da realização de obras no sistema elétrico, nas redondezas da praça esportiva.

Já, o clássico do interior entre Itabaiana x Lagarto pela nona rodada teve o horário alterado para às 16h30. O jogo estava previsto para às 16 horas, mas a diretoria da Associação Olímpica de Itabaiana solicitou a mudança no horário. A partida segue no dia 20/03 (domingo) no estádio Etelvino Mendonça no município de Itabaiana, na região agreste do estado.