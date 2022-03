Com vagas para Lagarto, UFS lança edital de transferência interna

Estão abertas 680 vagas para estudantes da Universidade Federal de Sergipe que desejem realizar transferência interna de curso. O ingresso dos selecionados ocorrerá no primeiro período letivo de 2002.

As inscrições vão de 14 a 16 de março, e devem ser realizadas por meio do Portal do Discente, no Sigaa. As vagas estão distribuídas entre os campi de São Cristóvão, Aracaju, Laranjeiras, Itabaiana, Lagarto e Sertão.

Para participar, o aluno deve, dentre outros requisitos, ter integralizado pelo menos 15% da carga horária total do curso a que está vinculado, e ao menos 8% do curso para o qual pleiteia a transferência.

O resultado preliminar está previsto para o dia 18 de março, e será divulgado no site da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Para informações detalhadas, acesse o edital aqui.

Fonte: UFS