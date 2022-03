Itabaiana é punido com multa de R$ 2 mil após confusão em partida contra o Confiança

Em julgamento realizado na última terça-feira, 08, o Itabaiana foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE) com multa de R$ 2 mil, com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O Tricolor da Serra ainda pode entrar com recurso junto ao pleno do TJD.

O artigo do CBJD prevê punição de R$ 100 a R$ 100 mil, além da perda do mando de campo para o clube que “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto; invasão do campo ou local da disputa do evento esportivo; e lançamentos de objetos no campo”.

A punição é por conta do lançamento de objetos em campo por torcedores na partida contra o Confiança, pela quinta rodada do Campeonato Sergipano.

O clube utilizou uma rede social após a decisão e disse o seguinte:

“[…]Embora o árbitro não tenha relatado o fato na súmula, a Associação Desportiva Confiança enviou uma Notícia de Infração contra o Tremendão à Procuradoria do TJD, que acabou oferecendo denúncia contra o Itabaiana. Felizmente, a defesa do clube conseguiu afastar a possibilidade de perda de mandos de campo, que seria catastrófica para o Tremendão, tanto no campo esportivo como no financeiro. Voltamos a pedir encarecidamente para que a Torcida Tricolor não arremesse objetos ao campo de jogo sob nenhuma hipótese, pois isso só prejudica a instituição […]“.

O duelo foi marcado por confusão. O árbitro Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho relatou em súmula que o motorista de uma das ambulâncias do estádio gritou palavras ofensivas contra o zagueiro Nirley, que precisou de atendimento médico depois de se chocar com o goleiro Ewerton.