Qual pode ser o time surpresa do Brasileirão Série A 2022?

Vários times importantes vão entrar na competição pela Série A do Brasileirão – disso todos sabemos. Mas será que vamos ter algum time “surpresa” esse ano? Daqueles que ninguém esperava ter tanta garra e técnica?

Times que podem surpreender durante a Série A do Brasileirão 2022

A temporada 2022 de futebol nacional já começou pelos campeonatos estaduais. Entretanto, desde já todos os torcedores estão acompanhando seus times de forma minuciosa, para ver quão bem eles vão se dar no Brasileirão 2022.

Neste ano, a Série A do Campeonato promete ser muito mais equilibrada do que jamais foi. Não é à toa que plataformas como a PL Brasil estão a todo vapor tentando acompanhar a temporada.

Nas últimas edições do campeonato, os favoritos acabaram dominando a competição, tendo poucos times surpresa. Entretanto, a tendência é que o ano de 2022 seja bem diferente, sendo marcado com a consolidação de vários times. Esses times têm um trabalho dedicado, e conseguiram um movimento muito sólido no ano passado, o que vai trazer resultados em 2022.

Principais favoritos

Não é surpresa para ninguém dizer que os favoritos para a série A de 2022 são o time do Flamengo, Atlético Mineiro e também do Palmeiras. Porém, toda essa história de favoritismo já se tornou um conceito um pouco ultrapassado. Times que estão disputando na série A tiveram reforços excelentes, e conseguiram equilibrar a disputa.

Isso acaba fazendo com que a temporada 2022 do futebol brasileiro se torne uma das mais disputadas. Consequentemente, isso é excelente para quem quer se divertir e assistir aos jogos, e até mesmo fazer apostas.

Times que receberam reforços significativos

Um dos times que acabou recebendo bons reforços e se firmando no ano passado foi o Corinthians. Nas últimas temporadas, o time do Corinthians acabou sendo marcado por pouca capacidade ofensiva, e por jogos chatos. Mas tudo indica que as coisas vão mudar no ano de 2022.

Na temporada passada, o time contou com a chegada de grandes reforços, que melhoraram a situação atual. Além disso, em 2022 o Corinthians vai contar com o volante Paulinho. Outro time que pode surpreender muita gente é a equipe do Internacional. A equipe gaúcha conta com a chegada do atacante Wesley, que recentemente jogou pela seleção brasileira.

O Fortaleza também teve um bom desempenho na temporada passada, e ninguém duvida da capacidade do time. O time que tem a situação parecida com a do Fortaleza é o do Red Bull Bragantino. Essa equipe vem criando renome nacional desde as últimas temporadas, e recebeu bons reforços para 2022.

Mas, como foi dito anteriormente, essa temporada do Brasileirão vai ser muito mais disputada. Todas as equipes que estão na Série A estão chegando a um excelente nível de qualidade técnica.

Em outras palavras, significa jogos mais intensos e melhor produtividade dentro do campo. Além disso, isso quer dizer também muito mais diversão para você, como telespectador. Esse vai ser um ano especialmente importante para quem gosta de fazer palpites em jogos de futebol. Até porque, como os jogos mais disputados, as cotações vão subir e se tornar muito mais atrativas.