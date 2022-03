Acidente deixa mototaxista ferido em Lagarto

Na manhã desta quinta-feira, 10, um acidente envolvendo um carro e duas motocicletas foi registrado na Avenida Contorno, próximo ao Ciretran de Lagarto.

Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense, um Fiat Uno colidiu contra uma motocicleta que, em efeito dominó, acabou colidindo contra outra motocicleta, que pertence a um entregador que não sofreu lesão alguma.

Contudo, com o impacto, o automóvel ficou com parte da sua dianteira danificada, enquanto um mototaxista – que é do município de Simão Dias – ficou ferido, mas não corre risco de vida.

1 de 3

Além disso, o Samu e o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto foram acionados para acompanhar o caso.