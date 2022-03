Energisa alerta sobre o plantio de árvores próximo à rede elétrica

Galhos de árvores próximo à rede elétrica podem impactar no fornecimento de energia. Para evitar danos, o cuidado deve começar com o plantio das árvores observando as distâncias, além da realização das podas preventivas. Os serviços de manutenção no espaço público são de responsabilidade das prefeituras. E, em áreas privadas, cabe ao proprietário, responsável pelo imóvel ou condomínio contratar um profissional para isso. A Energisa só realiza o serviço de podas, por questões de segurança, quando os galhos tocam ou estão muito próximos aos cabos de energia.

Em dias de chuva e fortes ventanias, é comum galhos de árvores interferirem na rede elétrica, danificando os fios, ou árvores caírem sobre a rede. Mesmo não sendo de responsabilidade da Energisa, a empresa realizou 61.450 podas de segurança em 2021.

“Nós fizemos o mapeamento dos principais pontos críticos e temos um processo de trabalho definido para realizarmos as podas regularmente. Além disso, investimos em equipamentos, tecnologias e aperfeiçoamento para a realização desse serviço”, explica o gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Thyago Tanouss.

Ainda segundo Thyago, o trabalho da companhia visa garantir a segurança da comunidade e evitar problemas no fornecimento de energia. “Quando existe vegetação imprópria sob a rede, os galhos em contato com a rede elétrica podem ocasionar curtos-circuitos, rompimento de cabos, interrupção do fornecimento de energia e até mesmo energizar a árvore, elevando o risco de incêndio e choque elétrico. Isso é ainda mais perigoso em dias de chuvas e ventania”, explica.

Cuidados com o plantio

A sombra produzida por uma árvore é muito boa, mas antes de plantar uma árvore é importante avaliar se a espécie é a correta para o local, considerando a altura e o raio de copa que ela poderá atingir na fase adulta. Por isso:

-Não plante árvores próximas ou embaixo de redes previamente instaladas;

-O plantio em calçadas, sob a rede elétrica, deve ser planejado, respeitando os limites de árvores de pequeno porte com altura máxima de 4m;

-Escolha plantas e árvores que não cresçam muito no seu jardim;

-Na área rural, respeite a faixa de servidão da rede elétrica, devendo ter uma distância mínima de segurança de 10 metros em relação ao traçado da rede.

Como evitar acidentes

-Redobre o cuidado ao subir nessas árvores ou utilizar varas e barras metálicas para tentar cortar galhos ou até mesmo colher frutos;

-Não faça podas de árvores que estiverem próximas ou em contato com a rede elétrica, pois os galhos podem tocar os fios e energizar a árvore. Nesses casos entre em contato com a Energisa;

-Em propriedades particulares, a responsabilidade da poda é do dono do imóvel. Caso a árvore esteja próxima à rede, o cliente deve entrar em contato com a Energisa e solicitar o desligamento da rede para que o serviço seja realizado com segurança pelo profissional contratado.

Em casos de galhos na rede, a população pode entrar com a Energisa por meio dos contatos:

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Fonte: Agência Brasil