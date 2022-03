Prefeitura de Simão Dias reformará o Ponto Turístico da Serra do Cruzeiro

Aconteceu na manhã da última quinta-feira, 10 de março, no gabinete da Prefeitura de Simão Dias, a assinatura de Ordem Serviço para a revitalização do Ponto Turístico da Serra do Cruzeiro.

Os serviços, que começam na próxima segunda-feira, 14 de março, serão coordenados pela Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer e de Infraestrutura e Urbanismo. Os recursos a serem utilizados para obra, de quase R$ 200 mil, fazem parte do Programa Acelera Simão Dias, que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões no município.

“Além de fazer investimentos em outras áreas não poderia deixar de contemplar também o setor do turismo, principalmente com a revitalização do Ponto Turístico da Serra do Cruzeiro, um local que foi construído pelo nosso agrupamento, mas que estava abandonado há vários anos”, destacou o prefeito Cristiano Viana.

A solenidade reuniu o prefeito Cristiano Viana, os secretários de Esporte, Lazer e Turismo, Marcelo Carregosa e de Inclusão, Marcos Antônio, os vereadores Rogério Nunes, Profº Abraão, Delson, Irailde Souza, Geraldo Macêdo e Aninha do Triunfo, os representantes da empresa responsável pela obra, além de colaboradores da gestão.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias