Polícia Federal cumpre mandado na casa do deputado federal Bosco Costa

Na manhã desta sexta-feira, 11, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do deputado federal Bosco Costa (PL), situada em Moita Bonita. Procurada pela imprensa, a Superintendência da Polícia Federal em Sergipe afirmou que, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), não tem autorização para divulgar nenhuma informação sobre o caso.

Contudo, a TV Globo informou que a operação da PF apura um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares para os municípios do interior do Estado do Maranhão. Tanto é que, segundo ela, a polícia ação de hoje também tem como alvos os parlamentares Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA).

O órgão também informou que a operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, e que foram feitas buscas nas residências e locais de trabalho dos investigados. “O ministro negou pedido para que fossem feitas buscas nos gabinetes dos parlamentares, na Câmara, em Brasília”, observou a Globo.

Até o fechamento desta matéria, nenhum dos parlamentares envolvidos haviam se pronunciado.