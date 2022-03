Prefeitura realiza eleição para presidência do Conselho Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura de Lagarto por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizou a reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que teve por objetivo a eleição do novo presidente e vice-presidente do respectivo conselho para biênio 2022/2024.

A reunião foi aberta pelo Secretário Municipal do Ambiente Aloisio Andrade, que exaltou a importância do Conselho e seu papel como representante da sociedade para que, tanto a Gestão Pública quanto a SEMA, tenham mais efetividade nas suas ações ambientais.

Foi eleito Presidente o atual Secretário Adjunto do Meio Ambiente Allan Fontes, e Evandro da Silva, atual Secretário de Financas e Administração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagarto, (SINTRAF), foi eleito vice-presidente.

Ainda na oportunidade a SEMA apresentou todas as ações realizadas pela pasta no nos últimos anos. Também foi apresentada a Lei do Conselho Municipal do Meio Ambiente, para que todos os conselheiros, como representantes das instituições, reafirmem seu compromisso e responsabilidade.

A partir desta formação o Conselho se tornar ainda mais importante para a gestão ambiental do município, tendo em vista que o Fundo Municipal de Meio Ambiente está em plena atividade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto