Inscrições da pós-graduação para Educação Profissional e Tecnológica são prorrogadas

Foram prorrogadas até o dia 13 de março, as inscrições para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência da Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT), na modalidade a distância. O curso terá como público-alvo diplomados em curso de graduação de qualquer área de conhecimento, cujo diploma seja devidamente reconhecido, validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação (MEC) ou designado por este, que atuam ou tenham interesse em atuar em cursos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nas redes estaduais.

A pós-graduação será ministrada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo e é financiada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC). As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://ept-ifes.selecao.net.br/. Ao todo estão sendo ofertadas 6.300 vagas para todo o Brasil. Em Sergipe serão 200 vagas, distribuídas nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de São Cristóvão e Lagarto.

O curso visa capacitar professores que atuam nas áreas técnicas dos cursos da rede estadual dos entes federados para lecionarem nas ofertas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), especialmente para os cursos técnicos de nível médio; estimular a produção e difusão de conhecimentos sobre a EPT como campo de estudos; e promover a Educação a Distância como estratégia educativa, especialmente na Educação Profissional.

A pós-graduação terá duração de 12 meses, distribuídos em um calendário acadêmico de atividades de estudo, aulas, atividades práticas, avaliações presenciais e defesa de Trabalho Final de Curso (TFC). A ocorrência dos momentos presenciais poderá ser revista devido à situação de pandemia da covid 19.

Módulos

O curso terá a carga horária de 460h, e a matriz curricular contará com três módulos, desenvolvidos no Ambiente Virtual de Aprendizagem. O primeiro terá como componentes curriculares: Ambientação em Educação a Distância; Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica; e Educação de Jovens e Adultos e Teorias de Aprendizagem para a Educação Profissional e Tecnológica.

O segundo módulo será composto dos componentes curriculares: Teorias Educacionais para a Educação Profissional e Tecnológica; e Didática Profissional. Já o terceiro módulo contará com Projeto Pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica; Práticas Inclusivas na Educação Profissional e Tecnológica; e Pesquisa e Extensão Tecnológicas. Os participantes desenvolverão um Trabalho Final de Curso, com uma intervenção pedagógica.

A coordenadora do Serviço de Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Sepro/Seduc), professora Rivânia Andrade, destacou a importância desse curso. “Essa pós-graduação em Docência de EPT será de grande valia para as práticas pedagógicas desses professores, pois eles terão a formação integral em Didática da Educação Profissional. Esses conhecimentos na área de Docência, Didática, Legislação de Educação Profissional e Meios Digitais darão um plus na formação dos profissionais. Eles passarão a ser professores mais bem preparados”, afirmou.

Fonte: Governo de Sergipe