Governador nomeia procurador-geral do Ministério Público de Contas

Segundo o governo, desde 4 de novembro de 2021, quando o então procurador-geral Luis Alberto Meneses ingressou no cargo de conselheiro do TCE, Bandeira de Mello passou a comandar o MPC de forma interina, tomando posse, oficialmente, em 02 de dezembro do mesmo ano, para concluir a última gestão, encerrada em fevereiro.

Exerceu os cargos de Técnico de Auditoria no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Auditor Fiscal da Previdência Social no Instituto Nacional do Seguro Social, e Subprocurador do Ministério Público Contas do Estado de Sergipe. Foi promovido a Procurador de Contas do Estado de Sergipe, por antiguidade, em 2003, desempenhando tal cargo até a presente data. Exerceu a Procuradoria Geral de Contas nos biênios 2008-2010, 2010-2012, 2016-2018 e 2018-2020.

Fonte: G1 SE