Educação inicia 10º Encontro Estadual de Bibliotecas Públicas de Sergipe

Iniciou na última quinta-feira, 10, o 10º Encontro Estadual de Bibliotecas Públicas de Sergipe, que ocorre até esta sexta-feira, 11, na Biblioteca Pública Estadual Epiphânio Dória, em Aracaju. O evento reuniu profissionais de bibliotecas públicas e comunitárias sergipanas, com uma programação extensa de formações, relatos de experiências, música e muito mais.

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Sergipe (SEBP) funciona desde 2007 com a finalidade de desenvolver atividades articuladas com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNPB) para o desenvolvimento de uma política a favor do livro, da leitura e da literatura no estado de Sergipe, atuando de forma sistêmica nas bibliotecas públicas dos 75 municípios.

Durante a abertura do evento, o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, destacou que obter durante a trajetória escolar o hábito de frequentar bibliotecas públicas gera experiências muito agradáveis e impulsionadoras. “Para mim a experiência com bibliotecas foi precoce e sempre muito agradável. A primeira biblioteca que eu conheci, que marcou muito a minha formação, foi em um colégio estadual no interior do estado de São Paulo, onde vivi, e foi uma experiência de aprendizado diferente. Nós queremos uma biblioteca que inspira e buscamos ter em todas as nossas escolas um ambiente fomentador da leitura e do conhecimento”, relatou.

De acordo com a diretora da Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória, Juciene Maria de Jesus, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Sergipe é composto de 81 bibliotecas distribuídas em oito territórios do estado, sendo 80 bibliotecas municipais e uma estadual. “Nós temos a missão de servir ao público, transformando a vida de crianças, jovens, adultos e comunidades, por meio da leitura, do livro e da literatura. Há quem diga que o tempo das bibliotecas físicas já passou. A história, no entanto, nos ensina que quem acredita nisso erra profundamente. Décadas se passaram e observamos que a internet se tornou uma aliada na divulgação de livros, de rodas de leituras, contação de histórias etc. Que este encontro fortaleça em nós o desejo de servir ao público e disseminar a cultura”.

Maria Lilian Mendes Carvalho, Promotora de Justiça, ratificou a parceria que o Ministério Público de Sergipe e a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) mantêm. Segundo ela, essas parcerias são fundamentais, pois vão além das causas processuais, atingindo mais pessoas e comunidades. “As pessoas precisam conhecer os livros e os espaços de saber. Essas parcerias somam esforços para oferecer às nossas meninas e meninos o acesso a esses espaços, não somente para aqueles que cumprem medidas socioeducativas, mas também às crianças e jovens que residem em comunidades mais carentes com a finalidade de diminuir o abismo social”, disse.

Magna Cardoso, assistente administrativa com atuação na Biblioteca Pública Municipal Epiphanio Dória, localizada em Poço Verde, compareceu para participar do encontro. Ela já esteve na última edição do encontro em 2019 e agora mais uma vez. “É sempre muito proveitoso participar do evento porque já conhecemos o pessoal que atua nas bibliotecas e os palestrantes que também executam esse trabalho. As oficinas têm muito a agregar para podermos trazer projetos para que os nossos usuários tenham mais proveito e possam cada vez mais ser mais participativos e engajados”, ressaltou.

Para Maria Caitana de Lima Mota, bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Hermes Fontes, em Boquim, o encontro proporciona a unificação dos agentes que atuam no segmento, potencializando os interesses em comum e dando mais visibilidade às atividades em cada município. “Por vezes, as gestões municipais não entendem a importância da biblioteca para o desenvolvimento de uma comunidade. Quando esses encontros acontecem, acabamos tendo uma visibilidade maior, mostrando o quanto é importante esse local para o município. E essas oficinas que estão trazendo para nós são muito significativas. Por mais que eu seja bibliotecária não quer dizer que eu tenha todo o conhecimento; que sei de tudo. Então é muito importante estarmos sempre nos atualizando e buscando formas de trazer o melhor para nossa comunidade, tornando-a mais letrada, instruída, informada e engajada”, concluiu.

Programação

No dia 11, durante a manhã, a programação segue com a jornada de conversa sobre mediação de leitura, sob a proposta do contador de histórias Francisco Gregório Filho, do Rio de Janeiro; reunião com profissionais de bibliotecas e Sistema Estadual de Bibliotecas de Sergipe. No turno da tarde, ocorrerá a jornada de conversa sobre boas práticas em bibliotecas; a oficina de como elaborar projetos culturais para sua biblioteca, com a colaboração da bibliotecária convidada Hanna Gledyz; finalizando com um cortejo no final da tarde.