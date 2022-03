Fim de semana permanece com chuvas irregulares e tempo nublado

As chuvas leves e irregulares que têm ocorrido nos oito territórios sergipanos nos últimos dias, além do tempo, predominantemente, parcialmente nublado, perduram de hoje, 11 até o domingo. O escoamento anticiclônico associado à circulação do Alta Subtropical do Atlântico Sul e dos ventos alísios que adentram a Região Nordeste e Norte provocam instabilidades climáticas em todo o estado.

Para hoje, espera-se chuvas leves e isoladas pela manhã nos territórios Agreste Central, Alto Sertão Sergipano e Grande Aracaju e tempo nublado nos demais. A tarde, a possibilidade é de céu aberto com poucas nuvens em todo o Estado, sendo que o período noturno à noite tende a ter tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todos os territórios. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 23,8°C e as máximas em 31,1°C, já no interior elas variam entre 20,8°C e 32,4°C.

Amanhã, 12, espera-se tempo nublado durante a madrugada em todo o estado. No período da manhã, há possibilidade de precipitações de chuvas leves nos territórios da Grande Aracaju e Baixo São Francisco e tempo nublado nos demais. À tarde, a probabilidade é de chuvas leves e isoladas nos municípios do Baixo São Francisco e céu parcialmente nublado nos outros sete territórios, e à noite o tempo fica nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo o estado. As temperaturas mínimas ficam em torno de 23,3°C no litoral e 21,1°C no interior, enquanto as máximas entre 31,3°C e 32,1°C, respectivamente.

No domingo, 13, espera-se durante a madrugada e pela manhã tempo nublado e parcialmente nublado em todo o estado, o mesmo ocorre durante a tarde e noite. Os termômetros registram mínimas de 23°C e máximas de 30,9°C no litoral e de 21,9°C e 33,6°C no interior.

Fonte: CMT/Serhma