Motoristas de aplicativo de Lagarto estabelecem preço mínimo para viagens

Após a Petrobrás anunciar um reajuste de 18,77% no preço da gasolina comercializada nas refinarias, os motoristas dos aplicativos Uber e 99 que atuam em Lagarto fixaram o valor mínimo de R$ 10,00 para a realização de viagens no município, mesmo que o aplicativo sugira um valor menor.

A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 11, por meio de uma nota assinada pela categoria. Nela, os motoristas argumentam que os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis e a falta de reajuste nos valores repassados aos motoristas pelas empresas tornaram impossível a realização de viagens com base nos valores sugeridos pelos aplicativos.

“Diante de tal fato, para que os serviços de viagens continuem sendo oferecidos na cidade informamos que: 1- A partir de agora mais do que nunca os motoristas buscarão definir junto aos passageiros um valor mais justo por cada viagem a depender da distância a ser percorrida. 2- O valor mínimo para que o motorista aceite uma viagem é de R$ 10,00 (Dez reais). (MESMO QUE O APLICATIVO SUGIRA UM PREÇO MENOR, O MOTORISTA TEM ESCOLHAS E ELE DECIDE SE FAZ OU NÃO A VIAGEM”, diz a nota.

Ainda na nota, os motoristas de aplicativo que atuam em Lagarto pedem a compreensão dos usuários do serviço, já que além da falta de reajuste nos valores repassados à categoria e a alta no preço dos combustíveis, eles têm que arcar com o combustível, manutenção, seguro, licenciamento do veículo e outros encargos.

Confira a nota na íntegra:

“NOTA DE ESCLARECIMENTOS AOS USUÁRIOS DE CARROS DE APLICATIVOS EM LAGARTO – SE

Os motoristas de Aplicativos Uber/99 de Lagarto – SE vem a público comunicar ao mesmo tempo em que pede a compreensão de todos que, diante dos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis, torna-se impossível realizar as viagens seguindo como base os valores sugeridos pelos aplicativos. Comparados a isto, os valores repassados pelos aplicativos aos motoristas matem-se fixados praticamente desde 2016, mesmo havendo aumentos nos valores cobrados aos passageiros. Diante de tal fato, para que os serviços de viagens continuem sendo oferecidos na cidade informamos que:

1- A partir de agora mais do que nunca os motoristas buscarão definir junto aos passageiros um valor mais justo por cada viagem a depender da distância a ser percorrida.

2- O valor mínimo para que o motorista aceite uma viagem é de R$ 10,00 (Dez reais). (MESMO QUE O APLICATIVO SUGIRA UM PREÇO MENOR, O MOTORISTA TEM ESCOLHAS E ELE DECIDE SE FAZ OU NÃO A VIAGEM.

OBS: Os aplicativos servem como forma de comunicação entre PASSAGEIROS (Pessoas que precisam utilizar um carro e não dispõe do mesmo no momento) e MOTORISTAS (Pessoas que dispõe de um carro e aceita transportar os passageiros), ficando os custos da viagem, como combustível, manutenção, seguro, licenciamento, entre outros, sob a responsabilidade exclusiva do motorista.

Agradecidos pela compreensão de todos, seguimos firmes na prestação dos serviços aos lagartenses de forma confortável e segura.

Motoristas de Aplicativo Uber/99 Lagarto – SE”