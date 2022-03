Polícia indicia motorista de ônibus da banda de Devinho Novaes por acidente

A Polícia Civil de Alagoas indiciou por homicídio culposo o motorista que dirigia o ônibus da banda de Devinho Novaes que tombou em uma rodovia em São Sebastião, Alagoas, no dia 31 de janeiro. O delegado Renivaldo Batista, titular do 86º Distrito Policial (DP), informou na última sexta-feira, 11, que o inquérito foi concluído e vai ser enviado à Justiça. O saxofonista da banda morreu no acidente.