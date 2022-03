Prefeitura de Lagarto promove eventos e ações voltadas a saúde integral das mulheres

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, estará levando durante todo o mês de março, ações especiais voltadas à saúde integral da mulher. Durante essa semana, unidades de saúde como a UBS do Campo da Vila, Posto do Leite, Ponto de Apoio do Povoado Sobrado, UBS do Jenipapo, UBS do Povoado Crioulo e Centro Humanizado da Saúde da Mulher e da Criança, estiveram realizando as atividades.

Entre os serviços ofertados durante as ações estão: palestras educativas, realização de exames citopatológicos, testes rápidos para IST’s, atendimento médico, odontológico, auriculoterapia, entre outros.

A importância das ações é dar visibilidade à saúde das mulheres, levando até elas, diversos serviços que já são ofertados rotineiramente nas unidades, mas de uma forma especial, exclusivamente para elas.

Não deixe de participar e aproveite para ficar em dia com a sua saúde. Os eventos continuarão até o fim do mês, confere o cronograma da próxima semana e já deixa agendado:

15/03 – Ponto de Apoio do Conjunto João Almeida Rocha;

16/03 – UBS Padre Almeida (Colônia Treze);

17/03 – Posto de Saúde Maria Cecília da Conceição (Mariquita).

Lembrando que o evento tem início às 9h.

Fonte: Prefeitura de Lagarto