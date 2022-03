No final da manhã da última sexta-feira, 11, um acidente que deixou uma vítima fatal foi registrado na Rodovia João Paulo II, na altura do município de São Domingos, no agreste no estado.

Segundo informações, o motociclista foi atingido por um veículo que seguia sentido a Lagarto. Com o impacto, o primeiro não resistiu e morreu no local, enquanto o condutor do segundo parou para prestar assistência.

Já a vítima fatal foi identificada como Nauan, morador do município de São Domingos.