Betinho quer paciência do Lagarto para furar bloqueio do América

Na tarde deste sábado, 12, o Lagarto Futebol Clube enfrentará o América de Propriá, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em partida válida pelo segundo turno do Campeonato Sergipano. E para o técnico Betinho, do time esmeraldino, paciência é palavra do dia para vencer a marcação e explorar os contragolpes. “Paciência é a palavra, no sentido de trabalhar essa bola. Mas, ao mesmo tempo, se tiver espaço é partir com velocidade”, explica.

Para chegar a esse equilíbrio, Betinho usou a semana cheia, também, no foco dos atletas. “A gente conversa bastante sobre essa situação para fazer um bom jogo, porque sabemos que na nossa casa a tendência é que eles se fechem”, analisa.

Além disso, o comandante do Lagarto está confiante de que seu time pode apresentar um bom futebol diante de sua torcida. “Já estamos concentrados e muito confiantes na nossa casa. Faltando três rodadas para o término do segundo turno, traz uma expectativa maior para se concretizar logo a nossa classificação às semifinais”, conta.

O Lagarto entra no jogo na zona de classificação, com 13 pontos no Grupo B, dois a menos que o Confiança e um a mais que o Falcon. “Não temos preocupação, porque dependemos de nós mesmos, só dos nossos esforços. E vamos conseguir, tenho certeza”, encerra.