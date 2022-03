Na tarde do último sábado, 12, o Lagarto Futebol Clube venceu o América de Própria por 4 a 1, na partida realizada no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, válida pelo segundo turno do Campeonato Sergipano.

A vitória foi garantida por meio dos 03 gols marcados por Thiago Santos e 01 de Luan. Já o gol do América de Própria foi marcado por Luiz Fernando.

O próximo confronto do Verdão será no próximo domingo , 20, quando enfrentará o Itabaiana no Estádio Etelvino Mendonça em Itabaiana.