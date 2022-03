Na noite do sábado, 12, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.462 da Mega-Sena, sorteadas em São Paulo. Os números sorteados foram: 03, 16, 23, 41, 45 e 57.

O prêmio para o sorteio da próxima quarta-feira, 16, voltou a acumular e está estimado em R$ 165 milhões.

A quinta teve cinco ganhadores, e cada um receberá R$ 39.145,65. O prêmio para cada um dos 19.576 acertadores da quadra é R$ 839,86.

Fonte: Agência Brasil