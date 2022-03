Nininho da Bolo Bom adere ao grupo do deputado Gustinho Ribeiro

O grupo político liderado pelo deputado federal Gustinho Ribeiro recebeu nesta segunda-feira, 14, a adesão do empresário lagartense Nininho da Bolo Bom e do seu grupo político. Ele foi candidato a prefeito de Lagarto pelo Cidadania nas eleições de 2020.

“Nininho é uma pessoa correta, um homem trabalhador que gera empregos para nossa cidade e poderá contribuir muito com nosso projeto. Nininho representa a renovação política que nós estamos construindo em Sergipe”, afirmou Gustinho Ribeiro.

Procurado pelo Portal Lagartense, Nininho da Bolo Bom se disse grato a todos que o apoiaram nas eleições de 2020, mas que sua adesão ao grupo de Gustinho foi resultado de uma escolha que deveria fazer: lançar candidatura própria ou apoiar algum candidato.

“Em conversa muito franca e verdadeira com o deputado federal Gustinho Ribeiro, falamos dentre vários assuntos, a importância da gestão local, o desenvolvimento do município de Lagarto, as ações voltadas para criar novos empregos e renda, o bom momento em que Lagarto vive em termos de investimentos públicos e privados e a vontade dele e da atual gestão de virar essa página do passado só de promessas e poucas ações”, destacou.

E completou: “Tudo isso me deixou convencido e confiante. e acreditando ser possível que a atual gestão [Hilda Ribeiro] possa potencializar o nosso município. Com esse pensamento positivo e otimista, venho somar e contribuir de alguma forma para a realização desse projeto de desenvolvimento”.

Cabe destacar que o empresário Nininho da Bolo Bom deixou o Cidadania em 2021, após discordar da maneira como a sigla estava sendo conduzida em âmbito municipal. Na época, a desfiliação foi tida como esperada pelo diretório municipal.

Já o deputado federal Gustinho Ribeiro tem mostrado que é um dos mais empenhados na busca pela reeleição. Faltando poucos dias para se encerrar o prazo de filiação partidária, ele vem montando um grupo forte em torno do seu nome, sem contar que vem articulando bons nomes para concorrerem as 24 vagas na Alese.