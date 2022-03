Prefeitura de Simão Dias lança Campanha do IPTU Premiado 2022

A Prefeitura de Simão Dias, através das Secretarias Municipais de Finanças e Tributos e Controle Interno, lança a Campanha do IPTU Premiado 2022.

Pague a parcela única até o dia 29 de abril e ganhe 20% de desconto. Colabore com o desenvolvimento de Simão Dias e ainda concorra a prêmios, inclusive a uma motocicleta 0 KM.

O contribuinte pode emitir a segunda via do imposto no site da Prefeitura ou na própria prefeitura no setor de tributos. Para outras informações: (79) 3611-1382.

A Campanha do IPTU Premiado 2022 ocorre através da publicação do Decreto 2.911/2022 de 14 de janeiro de 2022.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias