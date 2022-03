Fábio Mitidieri é escolhido pré-candidato a governador de Sergipe

Nesta segunda-feira, 14, o agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas escolheu o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) para ser o pré-candidato a governador de Sergipe pela base governista. Já a definição do pré-candidato a senador ocorrerá até o próximo dia 15 de abril.

Por meio das redes sociais, o governador Belivaldo Chagas informou que a escolha foi fruto de um consenso e da unidade do seu grupo político. “Fábio é um jovem político que já demonstrou toda a sua capacidade técnica, habilidade política e vocação gestora para poder decidir os rumos de Sergipe nos próximos quatro anos”, comentou.

Após a definição, Fábio Mitidieri disse que recebeu a indicação com “imensa felicidade, confiança, união e amor por Sergipe” e que este “Será um ano incrível”. “Nossa história toma aqui um novo passo. E eu estou animado!”, postou o agora pré-candidato a governador de Sergipe.

Cabe destacar que quatro nomes disputavam a indicação do grupo governista, são eles: os deputados federais Laércio Oliveira (PP) e Fabio Mitidieri (PSD), o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Ulisses Andrade.