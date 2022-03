Prefeitura realizará Oficina de Avaliação de Fluência para professores

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Educação, promoverá a Multiplicação da Oficina de Devolutiva da Avaliação de Fluência.

O objetivo é propor estratégias de atividades específicas para cada nível de Leitura, pensamento no melhor desenvolvimento, qualidade e aprendizagem dos alunos.

A oficina acontecerá na próxima quinta-feira, 17, no auditório da Semed, em dois horários: das 8h às 11h e das 13h às 16h. O público-alvo são professores do 2° Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto