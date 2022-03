Por que ter uma planta de hortelã na sua casa: conheça os seus benefícios

A hortelã é uma das plantas aromáticas e medicinais mais populares, graças aos muitos benefícios que possui e à variedade de usos que pode ter. Desde infusões para ajudar nas dores de cabeça e até como ingrediente secreto em diferentes pratos, esta planta se tornará a sua planta favorita e não se preocupe, contaremos tudo o que você precisa saber para incorporar essa planta no seu dia a dia. Faça as suas apostas esportivas online e não pare de ganhar.

O que é hortelã?

A hortelã é um gênero de planta muito popular conhecido como refrescante bucal que tem sido usado por centenas de anos por suas propriedades medicinais. O sabor e o aroma desta planta identificam-se com as pastas dentífricas e os colutórios, mas a realidade é que esta planta tem muito mais a oferecer do que apenas um aroma refrescante. A hortelã tem mais de duas dezenas de espécies e centenas de variedades que também incluem menta spicata, também conhecida como hortelã, e mentha pulegium ou poejo, entre outras.

Para que serve?

Esta planta é reconhecida pela sua versatilidade, já que pode ser utilizada em diversas preparações culinárias, tanto fresca quanto seca. Além da planta, há diferentes apresentações como chás, bálsamos, óleos e inaladores com sabor de menta. Essas diferentes versões facilitam o uso em bolos, biscoitos, sorvetes e chocolates. O xarope de hortelã-pimenta é usado em bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Além do seu uso na culinária, a hortelã também é comumente usada como aromatizante e em tratamentos médicos, além de ser uma planta decorativa.

Benefícios da hortelã

Os benefícios da hortelã são infinitos, pois o consumo de hortelã fresca pode fornecer proteínas, fibras, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, vitamina C, ferro e vitamina A. Além das vitaminas e minerais que esta planta fornece, a grande maioria dos seus usos estão focados em benefícios médicos, entre os mais comuns estão o tratamento da asma, ajuda na digestão, cuidados da pele, tratamentos anti-náuseas e um dos mais populares é aliviar dores de cabeça.

A composição da hortelã torna-a uma planta com propriedades saudáveis ​​relevantes para o nosso organismo, sobretudo para os sistemas respiratório e digestivo, aliás, só o seu aroma tem a qualidade de refrescar o trato respiratório e, consequentemente, estimular o apetite. Contém ácido ascórbico que facilita a expulsão do muco em grande escala e atua como um antitússico natural eficaz.

O cuidado ideal para a sua planta de hortelã

Se você finalmente decidiu ter a sua própria planta de hortelã, existem alguns cuidados básicos que você deve levar em consideração para garantir o crescimento adequado da sua planta.

O clima ideal para a hortelã é um clima temperado, em condições de semi-sombra ou áreas de sombra, pois o sol direto queima as folhas e reduz a umidade, isso afeta drasticamente o crescimento da planta, pois a umidade é um dos requisitos mais importantes no cultivo da hortelã. Pela mesma razão, precisa de rega abundante para manter a umidade constante. Com essas condições, garante-se um crescimento contínuo da planta e um rápido desenvolvimento e expansão do cultivo, deve-se lembrar de que a hortelã cresce muito rápido. Existem dois fatores fundamentais para o cultivo da hortelã, o primeiro é o tipo de fertilizante que é adicionado a ela e o segundo é o alto teor de umidade, relacionado à frequência e quantidade de irrigação que é aplicada.

Usos populares

O uso mais comum desta planta são as infusões, que podem ser consumidas como chá, bebida refrescante e até enxaguante bucal natural. Basta colocar 4 colheres de sopa de folhas de hortelã fresca picada em quatro xícaras de água fervente. Deixe esfriar, coe e guarde na geladeira. Outro uso comum para esta planta versátil é em óleo, pois pode ser usado para combater dores de cabeça e descongestionar. É por isso que a hortelã se tornará a sua planta favorita devido aos seus infinitos benefícios, aroma delicioso e fácil manutenção.