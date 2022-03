Sergipano se voluntaria para defender a Ucrânia em guerra

O sergipano da cidade de Canhoba, Gabriel Santos Matos, de 24 anos, é um dos voluntários das forças de resistência da Ucrânia. A informação foi confirmada pela família dele ao G1.

Segundo o irmão, Vitorhugo Santos Matos, Gabriel serviu por quatro anos ao Exército Brasileiro em Sergipe, passou por diversos treinamentos e, há mais de um ano, morava na França, com o objetivo de servir ao exército do país.

Ainda de acordo com ele, na última semana Gabriel disse que iria se voluntariar para se tornar parte do exército da Ucrânia na guerra contra a Rússia.

“Quando começou a guerra ele só falava que queria ir para lá. Eu não comprei esse assunto muito bem no início. Mas eu tenho um pouco de culpa de ele ter ido, porque fui eu que enviei perfis de dois brasileiros, um do exército da caatinga e de um brasileiro que está em Portugal. Ele ficou doido quando viu e ficou mandando mensagens para os caras e, quando eu fui ver, ele já estava lá nessa causa, pelos ideais dele, apesar de eu não concordar com isso’’, disse o irmão.

O conflito armado começou com a invasão da Ucrânia por tropas russas, no dia 24 de fevereiro. Várias cidades ucranianas estão sendo bombardeadas e o país tem recebido apoio de voluntários de outros países, que estão enviando ajuda humanitária e armas.