Prefeitura de Lagarto assina Ordem de Serviço para a construção da Orla da Barragem

Na última segunda-feira, 14, a Prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro assinou a Ordem de Serviço para a construção da futura Orla da Barragem Dionísio Machado.

De acordo com o projeto, a obra será dividida em 4 etapas e terá um custo total estimado em R$ 20 milhões de recursos destinados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, do Ministério do Turismo e recursos próprios da Prefeitura Municipal.

A parceria consolidada com o deputado Gustinho Ribeiro já garantiu os investimentos para a 1ª e 2ª etapa com a liberação de R$ 7,5 milhões de reais de emendas federais, o que já garante que a construção não tenha interrupções.

A primeira etapa terá um investimento de R$ 2,5 milhões de reais e deve ser concluída em aproximadamente cinco meses. Serão realizados os serviços de limpeza vegetal, terraplanagem, drenagem, pavimentações com pisos intertravados, instalações elétricas e paisagismo.

Sobre o projeto:

Buscando valorizar e aprimorar o turismo regional, a Orla da Barragem será construída seguindo o projeto do arquiteto Eduardo Carlo Magno, que ocupará uma área de 5,37 hectares. Além do trabalho do arquiteto, a Orla terá esculturas feitas pelo famoso artista plástico Ruy Andrade, que promete trazer intervenções culturais.

A estrutura do novo espaço de lazer terá um pórtico de entrada em eucalipto; um centro de artesanato com 10 lojas; estacionamento amplo, inclusive para ónibus de excursões; um ‘skatepark’; rinque de patinação; ciclovia; academia ao ar livre; dois parques infantis; uma quadra poliesportiva; 7 quadras para esportes na areia; 5 bares/restaurantes; uma grande praça verde; duas guaritas de salva vida; 5 quiosques com churrasqueiras, para reunir as famílias; um píer de madeira que chegará até o meio do lago da Barragem e um atracadouro para auxiliar nos esportes aquáticos.

Todos os atrativos do projeto vão alavancar a autoestima do lagartense e de todas os visitantes que passarem por lá, se tornando uma Orla com uma estrutura inovadora, desenvolvendo o turismo náutico, de esportes, de pesca, aventura e muito mais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto