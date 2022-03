Calor e tempo nublado prevalecem nos últimos dias do verão

Mesmo com a proximidade da estação outono, que terá início no próximo domingo, 20, o calor predominante ao longo de toda a estação, bem como o tempo nublado e parcialmente nublado das últimas semanas prevalecem de hoje até a quinta-feira, com a ocorrência de chuvas leves, pontuais e sem valores consideráveis ao longo de todo o território sergipano.

Para esta quarta-feira, 16,aguarda-se durante a madrugada e a manhã precipitações de chuvas leves nos Territórios Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano, e tempo nublado nos outros cinco. Pela tarde, aguarda-se céu parcialmente nublado no litoral e precipitações de chuvas leves no interior, enquanto que no período da noite, o tempo tende a ser nublado ao longo de todo o território sergipano. As temperaturas mínimas serão de 26,7°C no litoral e 23°C no interior e as máximas de 31,2°C e 31,7°C, respectivamente.

Na quinta-feira, 17, dia em que se comemora a emancipação política da capital sergipana, ocorrerão precipitações leves durante a madrugada nos territórios do Agreste Central, Centro Sul e Grande Aracaju e tempo nublado nos demais. Já no período da manhã, ocorrerão chuvas leves em todos os territórios, e durante a tarde, há probabilidade de precipitações leves no interior e tempo parcialmente nublado no litoral. À noite, existe a possibilidade de tempo nublado ao longo de todo o Estado. Os termômetros no litoral irão registrar mínimas de 25,1°C e máximas de 31,2°C, enquanto no interior eles variam entre 21,7°C e 31,3°C.

Fonte: CMT/Serhma